Moskau (dpa) - Bei einem Großbrand in einer Möbelfabrik im Moskauer Vorort Frjasino sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Wie die Agentur Tass berichtete, wurden die verkohlten Leichen einer Frau und eines Mannes noch während der Löscharbeiten in der Nacht entdeckt. In den frühen Morgenstunden galten zwei Feuerwehrleute noch als vermisst. Die Flammen zerstörten große Teile der Fabrik, hieß es. Über die Brandursache liegen keine Angaben vor.

