Brasília (AFP) Nicht einmal zwei Monate vor Beginn der Olympischen Spiele sind in Brasilien Botschaften der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in einem sozialen Netzwerk entdeckt worden. Der Geheimdienst des südamerikanischen Landes teilte am Freitag mit, dass eine Gruppe von Nutzern in portugiesischer Sprache dschihadistische Botschaften ausgetauscht habe. Die Gruppe habe dafür den Internetdienst Telegram genutzt, der wie WhatsApp funktioniert.

