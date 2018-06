München (AFP) Bayerns Justizminister Winfried Bausback (CSU) will ein Burka-Verbot in deutschen Gerichten durchsetzen. Bausback kündigte im Magazin "Focus" vom Samstag laut einer Vorabmeldung an, dem bayerischen Kabinett am kommenden Dienstag einen Antrag zu einer entsprechenden Gesetzesänderung vorzulegen. Der Antrag solle dann noch vor der Sommerpause im Juli in den Bundesrat eingebracht werden.

