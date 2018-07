Karlsruhe (AFP) Eine syrisch-orthodoxe Gemeinde in Bad Rappenau bei Heilbronn darf ihre Priester nun vielleicht doch noch in ihrer Kirche in einem Industriegebiet beisetzen. Verwaltung und Gerichte dürfen diesen Wunsch jedenfalls nicht von vornherein als würde- und respektlos abtun, wie das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe in einem am Freitag veröffentlichten Beschluss betonte. (Az: 1 BvR 2202/13)

