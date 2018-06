Berlin (AFP) Auch elektronische Bücher unterliegen künftig der Buchpreisbindung. Ein vom Bundesrat am Freitag gebilligtes Gesetz verpflichtet Verlage, für E-Books einen verbindlichen Ladenpreis festzulegen. Damit gilt die Buchpreisbindung künftig für jegliche Buchverkäufe hierzulande und auch für grenzüberschreitende Buchverkäufe an Verbraucher in Deutschland. Die Neuregelung soll zum 1. September in Kraft treten.

