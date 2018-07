Berlin (AFP) Die Bundesländer haben mehr Geld für das Deutsch-Polnische Jugendwerk (DPJW) von der Bundesregierung gefordert. In einer am Freitag verabschiedeten Entschließung des Bundesrats kritisierten sie, die zur Verfügung stehenden Mittel reichten bei weitem nicht aus, alle Förderanträge zu bewilligen. Die Länderkammer setzte damit ein Zeichen am 25. Jahrestag der Unterzeichnung des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrages.

