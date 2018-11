Köln (AFP) Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) unterstützt die Suche des Unternehmens HE Space nach der ersten deutschen Astronautin und wird die medizinischen und psychologischen Untersuchungen der Bewerberinnen vornehmen. Bis zu 90 der insgesamt über 400 Kandidatinnen werden voraussichtlich im Herbst die ersten psychologischen Untersuchungen durchlaufen, wie das DLR am Freitag in Köln mitteilte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.