Berlin (AFP) Die Kinderärzte haben ein stärkeres Vorgehen gegen Gewalt und Missbrauch von Kindern angemahnt. "Tote Kinder sind die äußerste Katastrophe", erklärte Thomas Fischbach, Präsident des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) am Freitag in Berlin. Dem Bundeskriminalamt (BKA) zufolge starben in Deutschland im vergangenen Jahr 130 Kinder durch Tötungsdelikte. "Die meisten Todesopfer sind nicht einmal sechs Jahre alt geworden", sagte Fischbach.

