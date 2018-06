Wiesbaden (AFP) Verbraucher in Deutschland haben für Waren im vergangenen Jahr etwas weniger bezahlt als der Durchschnitt der EU-Bürger. Das Preisniveau für die privaten Konsumausgaben sei 2015 hierzulande 0,2 Prozent niedriger als im EU-Durchschnitt gewesen, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag mit. Am teuersten innerhalb der EU war es demnach in Dänemark. Dort lag das Preisniveau knapp 37 Prozent über dem Durchschnitt der 28 Mitgliedstaaten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.