Tübingen (AFP) Die Polizei in Baden-Württemberg ermittelt gegen einen rabiaten Falschparker: Der 50-Jährige hatte am Donnerstag in Tübingen nicht nur auf dem Anwohnerparkplatz eines Studentenwohnheims geparkt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Als er wegen eines anderen Wagens offenbar nicht genügend Platz zum Ausparken hatte, knüpfte er kurzerhand ein Abschleppseil an dessen Felge und zog das Hindernis aus der Parklücke.

