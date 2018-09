Köln (AFP) Die im vergangenen Herbst bei einem Messerattentat lebensgefährlich verletzte Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) hat sich bestürzt über den tödlichen Angriff auf die proeuropäische britische Labour-Abgeordnete Jo Cox geäußert. "Der Tod von Jo Cox geht mir wirklich nahe", schrieb Reker am Freitag im Kurzbotschaftendienst Twitter nach der Gewalttat an Cox vom Vortag. "Ausländerfeindliche Parolen münden unweigerlich in Gewalt", fügte die Kölner Stadtchefin hinzu.

