Dahn (AFP) Nach dem tödlichen Messerangriff auf eine 20-Jährige im rheinland-pfälzischen Dahn hat die Polizei den tatverdächtigen Ehemann gefasst. Der 33-Jährige wurde gegen Mitternacht in der Nähe von Dahn festgenommen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er leistete keinen Widerstand. Der mutmaßliche Täter sollte am Freitag dem Haftrichter vorgeführt werden.

