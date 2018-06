Paris (AFP) Im Streit um die Arbeitsmarktreform in Frankreich bleiben die Fronten zwischen den Gewerkschaften und der sozialistischen Regierung verhärtet. Der Chef der Gewerkschaft CGT, Philippe Martinez, sagte am Freitag nach einem Treffen mit Arbeitsministerin Myriam El Khomri in Paris, die Meinungsverschiedenheiten in grundlegenden Fragen hätten sich bei dem Gespräch bestätigt. "Wir haben keinen Konsens gefunden", sagte auch El Khomri.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.