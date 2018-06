Évian-les-Bains (dpa) - Nach der späten Rückkehr vom 0:0 im zweiten EM-Gruppenspiel gegen Polen hat die Fußball-Nationalmannschaft am Nachmittag mit einem speziellen Programm für Stammkräfte und Reservisten trainiert. Die zwölf weniger belasteten Akteure absolvierten im Stade Camille Fournier in Évian-les-Bains eine Übungseinheit auf dem Platz. Für die Spieler aus der Startelf standen Regenerations- und Fitnessübungen auf dem Programm. Mit dabei war auch Sami Khedira, der sich am Vorabend eine Knöchelblessur zugezogen hatte. Abwehrchef Jérôme Boateng fehlte dagegen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.