Marseille (SID) - Nach dem gescheiterten Trikottausch mit Portugals Superstar Cristiano Ronaldo will Islands Fußball-Nationalspieler Aron Gunnarsson im zweiten EM-Gruppenspiel gegen Ungarn freiwillig auf ein Souvenir des Gegners verzichten. "Wahrscheinlich werde ich mit niemandem tauschen", sagte der Kapitän der Isländer vor dem Duell am Samstag (18.00 Uhr/ARD) in Marseille und lachte verschmitzt.

Gunnarsson war direkt nach dem Abpfiff beim 1:1 seiner Mannschaft gegen Portugal auf Ronaldo zugegangen und hatte nach dessen Trikot gefragt. Doch der dreimalige Weltfußballer ließ den vollbärtigen Isländer genervt und eiskalt abblitzen. "Ich bin ein großer Fan von Manchester United (Ronaldos Ex-Klub, d. Red.) und wollte deswegen gerne das Shirt mit ihm tauschen. Aber ich mache mir jetzt keine Gedanken, dass es nicht geklappt hat", sagte Gunnarsson am Freitag.

Verschiedene Medien hatten in dieser Szene auch über eine angeblich Beleidigung Ronaldos berichtet, davon wollte Gunnarsson allerdings nichts wissen. "Er hat mich nicht gefragt, wer ich denn zu seien glaube. Alles ist okay", betonte der 27 Jahre alte Profi von Cardiff City: "Aber für mich liegt das jetzt auch in der Vergangenheit, und ich möchte nicht mehr darüber sprechen."