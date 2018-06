Saint-Étienne (SID) - Bei der EM-Partie zwischen Tschechien und Kroatien am Freitag in Saint-Étienne stehen zwei Bundesliga-Profis von Beginn an auf dem Platz. Außenverteidiger Pavel Kaderabek von 1899 Hoffenheim und Mittelfeldspieler Vladimir Darida von Hertha BSC laufen für die Tschechen auf.

Die Kroaten werden wie angekündigt von Kapitän Darijo Srna auf das Feld geführt. Der 34-Jährige war zwischenzeitlich in die kroatische Heimat gereist, weil sein Vater Uzeir am vergangenen Sonntag gestorben ist.