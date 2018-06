Freiburg (SID) - Janik Haberer wechselt innerhalb der Fußball-Bundesliga von 1899 Hoffenheim zu Aufsteiger SC Freiburg. Das gaben beide Klubs am Freitag bekannt. Zur Vertragsdauer machten die Freiburger wie gewohnt keine Angaben.

In der vergangenen Saison war der 22 Jahre alte Offensivspieler an Zweitligist VfL Bochum ausgeliehen. Haberer besaß in Hoffenheim noch einen Vertrag bis Juni 2018.

"Janik besitzt eine gute Balance zwischen offensiven Qualitäten und der Arbeit gegen den Ball. Er hat sich die vergangene Saison gut entwickelt und wir freuen uns auf einen weiteren Spieler mit viel Potenzial", sagte SC-Sportdirektor Klemens Hartenbach.

Im Gegenzug kehrt Joshua Mees aus Freiburg zurück nach Hoffenheim. Der 20 Jahre alte Offensivspieler war in der vergangenen Saison an die Breisgauer ausgeliehen, allerdings bremste ihn eine langwierige Rückenverletzung. Er kam nur zu sechs Regionalliga-Einsätzen.