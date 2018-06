Glasgow (SID) - Im ersten Glasgower Stadtderby seit vier Jahren werden Meister Celtic und Aufsteiger Rangers am 10. September in Parkhead aufeinandertreffen. Dies geht aus dem am Freitag veröffentlichten neuen Erstliga-Spielplan hervor. Der Neuling hat dann am 31. Dezember im Ibrox-Park Heimrecht.

Wegen Insolvenz waren die Rangers 2012 in die vierte Division zurückgestuft worden. Seither hatte sich der Traditionsklub mit mehreren Aufstiegen wieder in die Erstklassigkeit zurückgekämpft.