Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 17. Juni 2016:

24. Kalenderwoche

169. Tag des Jahres

Noch 197 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Zwillinge

Namenstag: Euphemia, Fulko

HISTORISCHE DATEN

2015 - Der weiße Amerikaner Dylann Roof erschießt in einer

Kirche in Charleston (US-Bundesstaat South Carolina) während

einer Bibelstunde neun Afroamerikaner.

2014 - Fahrradfahrer haben bei einem Unfall auch ohne

Schutzhelm Anspruch auf vollen Schadenersatz. Der

Bundesgerichtshof (BGH) gibt einer Radfahrerin aus

Schleswig-Holstein recht, die auf dem Weg zur Arbeit schwer

am Kopf verletzt wurde.

2011 - Der bisherige ZDF-Programmdirektor Thomas Bellut wird

vom Fernsehrat zum März 2012 als neuer Intendant des Senders

gewählt.

2005 - Auf Vorschlag von Premierminister Tony Blair wird der

in Uganda geborene Bischof von Birmingham, John Sentamu, zum

Erzbischof von York ernannt. Er ist der erste schwarze

Erzbischof der Anglikanischen Kirche.

1953 - Der Volksaufstand in der DDR gegen die Partei- und

Staatsführung wird von sowjetischen Truppen niedergeschlagen.

1950 - Der Rowohlt-Verlag bringt als erster deutscher Verlag

Taschenbücher auf den Markt.

1928 - Amelia Earhart startet als erste Frau zu einer

Atlantik-Überquerung in einem Flugzeug, vorerst jedoch nur

als Passagierin. 1932 fliegt sie die Strecke als Pilotin.

1848 - Der "Pfingstaufstand" tschechischer Nationalisten in Prag

wird vom österreichischen Statthalter blutig

niedergeschlagen; die Aufständischen kapitulieren

bedingungslos.

1789 - Die Abgeordneten des Dritten Standes treten in

Versailles als französische Nationalversammlung auf.

AUCH DAS NOCH

2008 - dpa meldet: Straßenmusiker in Belgiens Hauptstadt

Brüssel dürfen künftig nur noch nach einer amtlichen Prüfung

auftreten. Der Stadtrat will damit die Qualität der

Straßenmusik in der belgischen Hauptstadt erhöhen.

GEBURTSTAGE

1966 - Jason Patric (50), amerikanischer Filmschauspieler

("Speed 2", "Sleepers")

1960 - Gayle Tufts (56), amerikanische Kabarettistin und

Entertainerin ("Some lke it Heiß")

1943 - Barry Manilow (73), amerikanischer Popsänger ("Mandy")

1939 - Krzysztof Zanussi (77), polnischer Regisseur und

Filmautor ("Persona non grata")

1936 - Ken Loach (80), britischer Filmregisseur ("Jimmy's

Hall", "Land and Freedom")

TODESTAGE

2009 - Ralf Dahrendorf, deutsch-britischer Soziologe und

Politiker, EG-Kommissar 1970-74, Direktor der "London School

of Economics" 1974-84, geb. 1929

2007 - Gianfranco Ferré, italienischer Modeschöpfer,

künstlerischer Direktor des französischen Modehauses

Christian Dior 1989-1996, geb. 1944