Brüssel (AFP) Nach monatelangen Verzögerungen erhält das finanziell angeschlagene Griechenland kommende Woche von den Euro-Partnern weitere 7,5 Milliarden Euro an Finanzhilfen. Das Direktorium des europäischen Rettungsfonds ESM gab diese Summe am Freitagmorgen in Luxemburg endgültig frei. Damit ist die Gefahr gebannt, dass Athen wegen anstehender Milliardenrückzahlungen an die Europäische Zentralbank (EZB) im Juli erneut der Staatsbankrott droht.

