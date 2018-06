Ahmedabad (AFP) Ein indisches Gericht hat 14 Jahre nach tödlichen Ausschreitungen gegen Muslime lange Haftstrafen gegen 24 Verantwortliche verhängt. Elf Hindus wurden am Freitag in Ahmedabad im Bundesstaat Gujarat zu lebenslangen Gefängnisstrafen verurteilt, gegen zwölf weitere Angeklagte wurden sieben Jahre und gegen einen zehn Jahre Haft verhängt. Das Sondergericht hatte die Angeklagten bereits Anfang des Monats schuldig gesprochen und dutzende weitere aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Das Strafmaß stand aber noch aus.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.