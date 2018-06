Calw (dpa) - Ein 38 Jahre alter Mann hat in Calw in Baden-Württemberg mehrere Mitarbeiter der Agentur für Arbeit bedroht und in Todesangst versetzt. Nach Polizeiangaben schüttete er eine Flasche Spiritus in einem Besprechungszimmer aus und hielt dabei ein Feuerzeug in der Hand. Die Angestellten brachten sich in Sicherheit und alarmierten die Polizei. Von den Beamten ließ sich der Mann ohne Widerstand festnehmen. Er wurde in eine psychiatrische Fachklinik eingewiesen, hieß es weiter.

