Dahn (dpa) - Nach einem tödlichen Messerangriff auf eine Frau in der Südwestpfalz hat die Polizei den geflüchteten Verdächtigen gefasst. Der Ehemann des Opfers sei gegen Mitternacht bei Dahn gefasst worden, sagte ein Polizeisprecher. Der 33-Jährige steht im Verdacht, seine 13 Jahre jüngere Frau mit Messerstichen so schwer verletzt zu haben, dass sie kurz darauf starb. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Täter die 20-Jährige an einer Bushaltestelle umarmt und ihr dabei mit einem Messer in die Brust gestochen. Zum Motiv gibt es noch keine Angaben.

