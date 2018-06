Wien (SID) - WAS HAT DIE IAAF IN WIEN ENTSCHIEDEN?

Das Council des Leichtathletik-Weltverbandes IAAF hat einstimmig beschlossen, dass der am 13. November 2015 suspendierte russische Verband RUSAF auf unbestimmte Zeit gesperrt bleibt. Damit folgte das Council der Empfehlung der dafür gegründeten Task Force, die überprüft hatte, ob Russland die zur Wiederzulassung geforderten Maßnahmen zur Doping-Bekämpfung erbracht hat. Die IAAF entschied aber weiterhin auch, dass russische Athleten, die nachweislich sauber und "ohne Verbindung zum System" sind, als Einzelstarter und nicht unter russischer Flagge an Wettkämpfen teilnehmen und damit auch bei den Olympischen Sommerspielen in Rio antreten könnten.

IST DAMIT EIN OLYMPIA-AUS DER RUSSISCHEN LEICHTATHLETEN SICHER?

Praktisch ja. Das IOC, "Hausherr" der Olympischen Spiele, verfügt zwar formal über die letzte Entscheidungsgewalt, wird aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die IAAF-Entscheidung stützen.

WAS SAGT DIE IAAF?

"Es ist ein trauriger Tag für unseren Sport, aber ich denke, wir haben mit unserer Entscheidung eine klare Botschaft gesendet: Wir meinen es ernst." (Sebastian Coe, IAAF-Präsident)

WAS SAGEN DIE RUSSEN?

"Die Suspendierung ist eine erwartete Entscheidung. Wir hätten das vorhersagen können, wir werden reagieren." (Witali Mutko, russischer Sportminister)

WAS KÖNNEN DIE RUSSEN NUN TUN?

Im Hinblick auf Olympia: nichts. Russland bleibt der harte Weg, konsequent und ernsthaft sein System zu überarbeiten, um eventuell bei der WM 2017 in London wieder dabei zu sein. Rune Andersen, Chef der IAAF-Task-Force, deutete an, dass es mindestens "18 bis 24 Monate" dauern wird, bis die russische Anti-Doping-Agentur RUSADA wieder im Einklang mit dem Code der Welt-Anti-Doping-Agentur steht. Und bis dahin könnten die Russen nun außen vor sein.

WIE GEHT ES NUN WEITER?

Beim IOC steht für Samstag in einer Telefonkonferenz der Exekutive auf dem Programm und für Dienstag ein Treffen der Führung in Lausanne mit Vertretern der Spitzenverbände zur Beratung über Kollektivsanktionen sowie Einzelfall-Regelungen.

WIE GERECHT WÄRE EIN START NACHGETESTETER RUSSISCHER ATHLETEN in RIO?

Ein intensiviertes Testprogramm in den letzten Wochen bis Rio wäre nicht mehr als ein Feigenblatt. Doping entfaltet seinen größten Nutzen, wenn es in den Zeiten der höchsten Trainingsbelastung genommen wird, im Hinblick auf die Olympischen Spiele 2016 also im Herbst 2015 und im Frühjahr 2016 - das Kind ist also längst in den Brunnen gefallen - dasselbe gilt übrigens auch für weitere Länder wie Kenia. Der "Kompromiss", vermeintlich saubere Athleten dennoch nach Rio einzuladen, könnte dem IOC allerdings juristische Auseinandersetzungen ersparen. Mit dem Gang vor ein ordentliches Gericht hatte beispielsweise Stabhochsprung-Weltrekordlerin Jelena Issinbajewa gedroht. Das IOC könnte zudem darauf verweisen, dass es mit den (positiven) Nachtests zu den Olympischen Spielen 2008 und 2012 den Start von Betrügern in Rio verhindern werde.

WELCHE HISTORISCHE DIMENSION HAT EIN AUSSCHLUSS?

Eine große. Ausschlüsse von Olympischen Spielen gab es bereits aus politischen Gründen, beispielsweise für Deutschland nach den Weltkriegen oder für Südafrika wegen dessen Apartheids-Politik. Ein Ausschluss eines Landes oder eines Landesverbandes wegen Sportbetruges ist ein Novum, in Rio aber womöglich kein Einzelfall: Auch Bulgariens Gewichtsheber stehen aufgrund fortgesetzter Dopingpraktiken vor dem Aus.

WELCHE TOPSTARS WÜRDEN IM FALLE EINES AUSSCHLUSSES FEHLEN?

Allen voran Stabhochsprung-Weltrekordlerin Issinbajewa, die sich mit ihrem dritten Olympia-Gold in den Ruhestand verabschieden wollte. Zudem träfe es die amtierenden Weltmeister Sergej Schubenkow (110 m Hürden) und Marija Kutschina (Hochsprung). Allerdings gehört Issinbajewa zu den heißesten Kandidaten, sollten einige wenige Russen - unter IOC-Flagge - doch in Rio starten dürfen. Auch Whistleblowerin Julia Stepanowa winkt als Anerkennung für ihre Rolle als Kronzeugin im Doping-Skandal der Start in Rio de Janeiro.

WIE SIEHT ES MIT ANDEREN SPORTARTEN AUS?

Die Meldungen über Manipulation bei den Winterspielen 2014 in Sotschi und über vertuschte Dopingtests bei den Schwimmern lassen darauf schließen, dass sich die Problematik nicht nur auf die Leichtathletik beschränkt. Der neueste WADA-Bericht zeigt zudem krasse Mängel und Manipulations-Versuche im russischen Anti-Doping-Kampf auf. Ein Ausschluss des kompletten russischen Teams von den Spielen in Rio wird in den kommenden Wochen garantiert noch zum Thema.