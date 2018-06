Wien (SID) - Whistleblowerin Julia Stepanowa winkt als Anerkennung für ihre Rolle als Kronzeugin im Doping-Skandal in der russischen Leichtathletik der Start bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro. Das Council des Weltverbandes IAAF räumte "verdienten Doping-Gegnern" bei der am Freitag verkündeten Verlängerung der Suspendierung des russischen Verbandes RUSAF ausdrücklich die Möglichkeit zur Teilnahme an internationalen Wettbewerben unter neutraler Flagge und nicht unter dem russischen Banner ein.

Stepanowa und ihr Mann Witali Stepanow, ein ehemaliger Mitarbeiter der russischen Anti-Doping-Agentur RUSADA, hatten den Skandal mit ihren Aussagen in der ARD-Dokumentation "Geheimsache Doping" ins Rollen gebracht. Danach verließen die inzwischen 29 Jahre alte Mittelstrecklerin und ihr Gatte Russland aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen staatlicher Institutionen und setzten sich an einen geheimen Ort in die USA ab.

Präsident Alfons Hörmann vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) begrüßte die IAAF-Initiative. "Die Empfehlung, der russischen Hinweisgeberin Julia Stepanowa einen Start in Rio zu ermöglichen, ist eine Ermutigung für alle Whistleblower, die im Anti-Doping-Kampf erfahrungsgemäß eine wegweisende Funktion einnehmen können", sagte Hörmann.