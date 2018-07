Genk (SID) - Der belgische Radprofi Stig Broeckx liegt rund drei Wochen nach seinem schweren Unfall bei der Belgien-Rundfahrt weiterhin im künstlichen Koma. Das teilte sein Team Lotto-Soudal am Freitag mit. Demnach wurde der 26-Jährige inzwischen an der Augenhöhle operiert, die er sich beim schweren Sturz Ende Mai gebrochen hatte. Am Donnerstag wurde Broeckx aus Aachen auf die Intensivstation eines Krankenhauses ins belgische Genk verlegt.

Broeckx war bei der Belgien-Rundfahrt auf einer Abfahrt in einen Unfall mit 19 Fahrern verwickelt, der durch einen Zusammenstoß von zwei Motorrädern ausgelöst wurde. Er wurde umgehend mit einem Hubschrauber ins Klinikum in Aachen abtransportiert. Im Krankenhaus waren zwei Hirnblutungen diagnostiziert und Broeckx daraufhin zweimal operiert worden. Der Vorfall hatte die Debatte um die Sicherheit im Radsport im Zusammenhang mit Begleit-Motorrädern aufflammen lassen.