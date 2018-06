Allenstein (SID) - Die Beachvolleyball-Europameisterinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst sind beim Grand-Slam-Turnier im polnischen Olsztyn ins Halbfinale eingezogen. Das für die Olympischen Spiele qualifizierte Duo aus Hamburg, das am vergangenen Wochenende das Major-Turnier in der Heimatstadt gewonnen hatte, besiegte die Spanierinnen Liliana Fernández Steiner und Elsa Baquerizo McMillan mit 2:1. In der nächsten Runde treffen sie auf Eduarda Santos Lisboa und Elize Secomandi Maia aus Brasilien.

Die beiden anderen deutschen Duos sind dagegen im Achtelfinale ausgeschieden. Katrin Holtwick und Ilka Semmler aus Essen mussten sich den an Position zwei gesetzten Brasilianerinnen Larissa França Maestrini und Talita Da Rocha Antunes 0:2 geschlagen geben und auch die Berlinerinnen Victoria Bieneck und Julia Großner verloren gegen das niederländische Team Madelein Meppelink und Marleen Van Iersel 0:2.