Posen (SID) - Schwere Gewitter haben den Deutschland-Achter beim Weltcup-Finale im polnischen Posen gestoppt. Das Bahnverteilungsrennen des Flaggschiffs des Deutschen Ruderverbandes (DRV) wurde nach einigen Unwettern auf Samstag verschoben. Das Programm auf dem Maltasee konnte am Freitag erst mit zwei Stunden Verspätung begonnen werden.

Vize-Europameister Marcel Hacker/Stephan Krüger (Magdeburg/Rostock) im Doppelzweier und der Männer-Doppelvierer sorgten im Anschluss für die einzigen beiden deutschen Vorlaufsiege.

Da lediglich fünf Achter gemeldet haben, geht es am Samstag für das deutsche Paradeboot lediglich um die Bahn am Sonntag im Endlauf. Das Weltcup-Finale ist die Generalprobe für die Olympischen Spiele in Rio (5. bis 21. August). Der Deutschland-Achter musste sich zuletzt beim Weltcup in Luzern zweimal den Niederländern, die in Posen nicht am Start sind, geschlagen geben.