Detmold (AFP) Im Prozess gegen den ehemaligen Auschwitz-Wachmann Reinhold H. hat das Detmolder Landgericht den 94-jährigen Angeklagten am Freitag zu fünf Jahren Haft verurteilt. Das Urteil erfolgte nach Gerichtsangaben "wegen Beihilfe zum Mord in 170.000 tateinheitlich zusammentreffenden Fällen". H. sei bewusst gewesen, "dass in Auschwitz tagtäglich unschuldige Menschen in Gaskammern ermordet wurden", hieß es zur Begründung.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.