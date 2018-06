Kairo (dpa) - Nach der Bergung des Stimmenrekorders der abgestürzten Egyptair-Maschine haben Ermittler mit der Auswertung der Blackbox begonnen. Ergebnisse würden erst dann veröffentlicht, wenn die zuständigen Behörden in Ägypten informiert worden seien, hieß es aus Ermittlerkreisen. Der Stimmenrekorder ist zwar beschädigt, mit dem Datenspeicher ist laut Untersuchungskommission jedoch das wichtigste Teil gesichert worden. Von der Auswertung des Flugschreibers erhoffen sich die Ermittler neue Erkenntnisse zur Ursache des Unglücks. Der Airbus war am 19. Mai mit 66 Menschen an Bord abgestürzt.

