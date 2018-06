Cleveland (SID) - Superstar Stephen Curry ist nach seinem Ausraster im sechsten Finale der Basketball-Profiliga NBA zur Kasse gebeten worden. Der Spielmacher der Golden State Warriors muss 25.000 Dollar (22.000 Euro) zahlen, da er seinen Mundschutz in der Schlussphase des Spiels bei den Cleveland Cavaliers (101:115) wutentbrannt ins Publikum geworfen hatte.

Curry, wertvollster Spieler (MVP) der Hauptrunde, hatte zuvor sein sechstes Foul bekommen, damit war die Partie für ihn beendet. Der Point Guard traf den Sohn eines Mitbesitzers der Cavaliers, entschuldigte sich aber sofort für seine Aktion.

Nach dem Spiel kritisierte Warriors-Trainer Steve Kerr öffentlich die Schiedsrichter und muss nun ebenfalls 25.000 Dollar Strafe zahlen. Drei der sechs Foulentscheidungen gegen Curry seien "lächerlich" gewesen, hatte Kerr erklärt.

In der best-of-seven-Serie steht es zwischen Meister Golden State und Vizemeister Cleveland 3:3. In der Nacht zum Montag (2.00 Uhr) fällt in Oakland/Kalifornien die Entscheidung.