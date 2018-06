Köln (AFP) Wegen eines brutalen Angriffs auf spanische Touristen in Köln sitzen fünf russische Hooligans nun in Untersuchungshaft. Gegen die fünf Männer sei in der Nacht Haftbefehl erlassen worden, teilte ein Polizeisprecher in Köln am Samstagmorgen mit. Der sechste Tatverdächtige sei freigelassen worden, offenbar hätten sich die Verdachtsmomente gegen ihn nicht erhärten lassen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.