Berlin (AFP) Der türkische Kurden-Politiker Selahattin Demirtas hat die Europäischen Union davor gewarnt, in der Flüchtlingskrise auf den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zu setzen. "Ich glaube nicht, dass die Türkei derzeit einen guten Partner abgeben kann", sagte der Co-Vorsitzende der Kurdenpartei HDP den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstagsausgabe). "Erdogan ist nicht an einem fairen Deal interessiert, er will die Migrationskrise nutzen, um die EU unter Druck zu setzen."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.