Berlin (AFP) Die Bundesregierung will die Ausweitung der EU-Marinemission "Sophia" einem Pressebericht zufolge noch vor der Sommerpause beschließen. Das Kabinett wolle sich am kommenden Mittwoch mit der Ausweitung des Mandats auf die Durchsetzung des UN-Waffenembargos gegen Libyen befassen, berichteten die Zeitungen der Funke Mediengruppe am Samstag unter Berufung auf Regierungskreise. Am kommenden Freitag solle dann der Bundestag über das Thema diskutieren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.