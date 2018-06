London (AFP) Die konservative britische Zeitung "The Times" hat sich für den Verbleib Großbritanniens in der Europäischen Union ausgesprochen. "Das beste Ergebnis des Referendums nächste Woche wäre eine neue Allianz souveräner EU-Nationen unter Führung Großbritanniens, die sich für Freihandel und Reform einsetzt", schrieb die Zeitung am Samstag in einem Leitartikel unter dem Titel "Europa neu gestalten".

