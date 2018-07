Nizza (AFP) Nach den schweren Ausschreitungen bei der Fußball-EM haben 20 gewalttätige Russen Frankreich verlassen müssen. Die Russen seien am Samstagnachmittag in Nizza in ein Flugzeug Richtung Moskau gesetzt worden, teilten die Behörden mit. Unter ihnen sei auch der Chef der Vereinigung russischer Fußballfans, der Nationalist Alexander Schprygin. Ihre Ausweisung erfolgte wegen "Störung der öffentlichen Ordnung".

