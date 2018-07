Paris (SID) - Die ARD und der Privatsender SAT.1 haben die TV-Übertragungen der beiden Dienstagabendspiele am 21. Juni bei der Fußball-Europameisterschaft in Frankreich verteilt. Die Partie zwischen Kroatien und Titelverteidiger Spanien in Bordeaux läuft in der ARD, zeitgleich sendet SAT.1 Livebilder vom Spiel zwischen Tschechien und der Türkei aus Lens. Beide Begegnungen der Gruppe D werden um 21.00 Uhr angepfiffen.

Das letzte deutsche Vorrundenspiel gegen Nordirland in Paris wird ebenfalls am Dienstag (18.00 Uhr) von der ARD übertragen, bei SAT.1 beginnt parallel die Partie zwischen der Ukraine und Polen in Marseille. Die noch ausstehenden Verteilungen zwischen dem ZDF und SAT.1 für den 22. Juni werden kurzfristig getroffen.