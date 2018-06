Marseille (SID) - Bundesligaprofi Adam Szalai (28) steht trotz seines Treffers im EM-Auftaktspiel gegen Österreich (2:0) im zweiten Duell mit Island etwas überraschend nicht in der Startformation der ungarischen Fußball-Nationalmannschaft.

Der deutsche Trainer Bernd Storck vertraut in Marseille im Angriff stattdessen auf Tamás Priskin. Gegen Österreich hatte Szalai noch von Beginn an gespielt und in der 62. Minute zum 1:0 getroffen.