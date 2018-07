Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 19. Juni 2016:

24. Kalenderwoche

171. Tag des Jahres

Noch 195 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Zwillinge

Namenstag: Elisabeth, Hildegrim, Rasso, Romuald

HISTORISCHE DATEN

2014 - Spaniens bisheriger Kronprinz Felipe wird im Parlament als König Felipe VI. vereidigt.

2006 - Siemens und Nokia legen ihre Netzwerksparten in einem Gemeinschaftsunternehmen mit knapp 16 Milliarden Euro Umsatz und 60 000 Beschäftigten zusammen.

2001 - Wegen seiner Beteiligung am Aufbau einer Chemiewaffenfabrik in Libyen wird ein 59 Jahre alter Ingenieur vom Landgericht Stuttgart zu einer zweieinhalbjährigen Freiheitsstrafe verurteilt.

1991 - Der kolumbianische Drogenboss Pablo Escobar stellt sich der Justiz. Nach seiner Flucht aus der Haftanstalt "La Catedral" im Juli 1992 wird er am 2. Dezember 1993 von der kolumbianischen Polizei erschossen.

1976 - Der schwedische König Carl XVI. Gustaf heiratet die deutsche Silvia Sommerlath.

1971 - Der SED-Parteitag bestimmt Erich Honecker zum ersten Sekretär der Partei und löst damit den in die Kritik geratenen Walter Ulbricht ab.

1961 - Kuwait wird unabhängig von Großbritannien.

1858 - Der Transatlantikdampfer "Bremen" eröffnet mit 400 Passagieren den Liniendienst zwischen Bremen und New York. 14 Tage und 13 Stunden braucht er für die Atlantik-Passage.

1811 - Auf der Hasenheide südlich von Berlin eröffnet Friedrich Ludwig Jahn das erste deutsche Turnerfest.

AUCH DAS NOCH

2015 - dpa meldet: Mit einer zügigen Spritztour in seinem Elektro-Rollstuhl hat ein 79-Jähriger in Jena die Polizei auf den Plan gerufen. Einer Streife sei das Tempo des Mannes seltsam vorgekommen und sie habe die Verfolgung aufgenommen, teilt die Polizei mit. Dabei hätten die Beamten 18 Stundenkilometer gemessen - dreimal so viel wie erlaubt. Nun läuft gegen den Mann eine Anzeige.

GEBURTSTAGE

1941 - Vaclav Klaus (75), tschechischer Staatspräsident 2003-2013

1941 - Gilberto Benetton (75), italienischer Unternehmer, gründet mit seinen Geschwistern die Benetton-Gruppe 1965

1938 - Karl Moik, österreichischer Musiker und Fernsehmoderator ("Musikantenstadl"), gest. 2015

1926 - Anneliese Rothenberger, deutsche Sopranistin, gest. 2010

1891 - John Heartfield, deutscher Grafiker, Fotomontagekünstler und Bühnenbildner, gest. 1968

TODESTAGE

2013 - James Gandolfini, amerikanischer Schauspieler ("Die Sopranos"), geb. 1961

1986 - Coluche, französischer Komiker ("Brust oder Keule"), geb. 1944