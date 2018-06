London (dpa) - Nach dem Mord an der britischen Abgeordneten Jo Cox prüft die Polizei mögliche Kontakte des Verdächtigen zu rechtsextremen Kreisen. Man gehe von einem "isolierten, aber gezielten Angriff" aus, hieß es. Die BBC meldete, in der Wohnung des Mannes seien Nazi-Insignien gefunden worden. Zuvor hatten Medien berichtet, dass der mutmaßliche Täter Verbindungen zu US-Neonazis und südafrikanischen Rassisten gehabt haben soll. Das politische Leben in Großbritannien war am Tag nach der Bluttat wie gelähmt.

