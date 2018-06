St. Petersburg (dpa) - Russlands Präsident Wladimir Putin hofft nach dem Olympia-Ausschluss russischer Leichtathleten auf ein Eingreifen des IOC. Es dürfe keine Kollektivstrafe gegen die Sportler verhängt werden, sondern die individuelle Schuld müsse bewiesen werden, sagte Putin am Abend. Das Internationale Olympische Komitee will am Dienstag in Lausanne über das Schicksal der russischen Leichtathleten bei Olympia in Rio beraten. Der Leichtathletik-Weltverband IAAF hatte eine bestehende Sperre der russischen Leichtathleten verlängert.

