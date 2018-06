Baku (dpa) - Mercedes-Pilot Nico Rosberg hat die Pole Position für den Großen Preis von Europa erobert. Der WM-Führende setzte sich in der Qualifikation bei der Formel-1-Premiere in Baku gegen Sergio Perez im Force India und Daniel Ricciardo im Red Bull durch. Weil der Mexikaner Perez wegen eines Getriebewechsels um fünf Plätze in der Startaufstellung strafversetzt wird, rückt Ricciardo neben Rosberg in die erste Reihe für das Rennen. Sebastian Vettel wurde im Ferrari zeitgleich mit Ricciardo Vierter. Weltmeister Lewis Hamilton kam im zweiten Mercedes nach einem Unfall auf den zehnten Platz.

