Long Beach (SID) - Die deutschen Volleyballerinnen haben auch im vierten Spiel der Grand-Prix-Serie eine Niederlage kassiert. In Longbeach unterlag das neu formierte Team von Bundestrainer Felix Koslowski zu Beginn des zweiten Turniers Gastgeber und Weltmeister USA 1:3 (17:25, 26:24, 10:25, 23:25), nachdem Deutschland am vergangenen Auftaktwochenende in Ningbo/China alle drei Spiele verloren hatte. In den beiden nächsten Begegnungen trifft die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes auf die Türkei (Sonntag/2.10 Uhr MESZ) und Japan (Montag/0.10 Uhr MESZ).

"Wir haben gut gespielt", bilanzierte Koslowski nach dem Spiel gegen das US-Team: "Vor allem im Bereich Abwehr, aber auch im Angriff haben wir einen Schritt nach vorne gemacht. Gegen die Türkinnen wird es ein ganz anderes Spiel, wir müssen mit der gleichen Einstellung wie gegen die USA antreten. Dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis die ersten Punkte kommen."