London (SID) - Lleyton Hewitt kann es einfach nicht lassen. Der 35 Jahre alte Australier, der nach seinem Heim-Grand-Slam in Melbourne im Januar seine aktive Karriere beendet hatte, schlägt in Wimbledon noch einmal auf. Hewitt bekam vom All England Club eine Wildcard fürs Doppel, dort tritt er gemeinsam mit seinem 22-jährigen Landsmann Jordan Thompson an.

Hewitt hatte in Wimbledon 2002 im Einzel triumphiert. Nach den Australian Open feierte er im Davis Cup gegen die USA sein Debüt als Teamchef - und stellte sich prompt im Doppel selbst auf. Hewitt wurde 2001 als bislang jüngster Spieler die Nummer eins der Weltrangliste, 80 Wochen lang stand er an der Spitze der ATP-Tour.