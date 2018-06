Berlin (dpa) - Angesichts der Militärmanöver in Osteuropa und vor dem Nato-Gipfel in Polen hat Außenminister Frank-Walter Steinmeier vor einer Fokussierung auf Abschreckungsmaßnahmen gegen Russland gewarnt. Man sollte nicht durch "lautes Säbelrasseln" die Lage weiter anheizen, sagte Steinmeier der "BamS". Es wäre "fatal, jetzt den Blick auf das Militärische zu verengen". Am Dienstag hatte die Nato beschlossen, je 1000 Soldaten in Polen, Lettland, Estland und Litauen zu stationieren.

