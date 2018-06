Berlin (dpa) - Bundespräsident Joachim Gauck hat zwischenzeitlich eine zweite Amtszeit erwogen. In der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin" sagte Gauck, er habe zwar die Tendenz von nur einer Amtszeit von Anfang an im Kopf gehabt. Im vergangenen Winter und später im Frühjahr habe er noch mal überlegt. "Bei dieser Unruhe in den öffentlichen Debatten, da habe ich die Pflicht empfunden, noch mal intensiv nachzudenken." Er habe auch viel Zuspruch bekommen, im Amt zu bleiben. Gauck hatte vor rund zwei Wochen angekündigt, er bewerbe sich 2017 aus Altersgründen nicht mehr um das Präsidentenamt.

