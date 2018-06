Eberbach (AFP) Ein stark angetrunkener BMW-Fahrer hat sich in Baden-Württemberg eine fast einstündige Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Kurz nach zwei Uhr morgens wollten Beamte am Sonntag das Auto des 24-Jährigen in Eberbach bei Heidelberg kontrollieren - der aber gab Gas und flüchtete. Die Polizei nahm die Verfolgung auf, insgesamt waren sechs Streifenwagenbesatzungen im Einsatz, wie sie mitteilte.

