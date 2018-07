Berlin (AFP) Die Grünen wollen laut ihrem Fraktionsvorsitzenden Anton Hofreiter die Massentierhaltung in den kommenden zwei Jahrzehnten komplett beseitigen. "Wir wollen Massentierhaltung in den nächsten 20 Jahren abschaffen. In Deutschland brauchen wir keine Ställe mit 10.000 Schweinen oder 40.000 Hühnchen", sagte Hofreiter der "Bild am Sonntag". Seine Partei wolle außerdem, "dass in diesem Zeitraum 100 Prozent faire Tierhaltung erreicht wird".

