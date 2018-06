Berlin (AFP) Bei der Fußballeuropameisterschaft in Frankreich sind rund 300 deutsche Hooligans vor Ort. Ein Großteil halte sich nach Erkenntnissen des Bundeskriminalamtes (BKA) schon seit vielen Wochen in Frankreich auf und haben so Einreiseverbote kurz vor Beginn der EM umgangen, wie die "Welt am Sonntag" berichtete. Demnach wertet das BKA derzeit 65 Hinweise zu deutschen Hooligans bei der EM aus.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.