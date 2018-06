Berlin (dpa) - Bundespräsident Joachim Gauck hofft darauf, dass Großbritannien nicht aus der Europäischen Union austritt. In der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin" sagte Gauck, die Briten hätten die freie Entscheidung. Er betonte aber: "Ich hoffe, dass sie bei uns bleiben." Die Briten stimmen am Donnerstag über einen Verbleib in der EU ab. Auf die Frage nach den Folgen eines möglichen Brexits sagte Gauck, er gehöre nicht zu den Katastrophen-Propheten. Aber selbst beim ärgsten Ausgang werde es Kräfte in Europa geben, die das, was man gemeinsam geschaffen habe, nicht plötzlich auf den Haufen werfe.

